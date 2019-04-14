Українські спецназівці показали, як захоплюють кораблі: вражаючі фото

Українські військовослужбовці 73 морського центру спеціального призначення показали, як відпрацьовують висадку на судна повітряним шляхом з метою захоплення.

На своїй сторінці в Facebook вони оприлюднили фото з навчань. Відзначається, що така висадка є однією зі складових морських абордажних дій.

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія провела навчання авіації і флоту в анексованому Криму, задіявши літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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