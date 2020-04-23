Українські школярі закінчать рік дистанційно, ЗНО відбудеться – "слуга" Грищук

Суспільство 09:52, 23.04.2020

Навчальний рік в українських школах буде завершено дистанційно в зв'язку з карантином через коронавірус COVID-19.

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Як розповів в інтерв'ю "Фактам" народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, Міністерство освіти розробило механізми проведення і ЗНО для випускників, і підсумкових атестацій для інших класів.

Роман Грищук

"Управління освіти отримали вхідні дані, довели їх до керівництва шкіл та педрад. Дано загальні чіткі конкретні рекомендації, при цьому багато другорядних питань педради вирішуватимуть на місцях", – зазначив він.

За словами нардепа, в зв'язку з епідемією школам рекомендовано не проводити останні дзвінки і випускні бали.

"Зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено в будь-якому випадку, його ніхто не скасовує. Терміни проведення поки не встановлені, так як потрібно хоча б вийти з карантину", – підкреслив Грищук.

Він додав, що вступна кампанія відбудеться за планом, на підставі результатів ЗНО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин ЗНО в Україні перенесуть або на червень-липень, або на серпень-вересень.

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