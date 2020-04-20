Українські шахтарі пригрозили владі пішим походом на Київ

Гірники з Мирнограда, Добропілля, Червонограда, Покровська, Первомайського, Павлограда, Лисичанська, Волині та Донецької області хочуть організувати піший похід до Києва після закінчення карантину.

Таким чином шахтарі протестують проти "створеного енергетичної кризи, неможливоті стійко працювати підприємствам і накопичення боргів по зарплатах", повідомляється на Facebook-сторінці "Конфедерації Вільних Профспілок".

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Системна криза, за словами протестувальників, негативно вплинула на вугільну промисловість і фінансово-економічний стан кожного без винятку вугледобувного підприємства.

"Незалежна профспілка гірників України, представники вугільної промисловості зазначають, що розвиток галузі просто паралізовано, а конструктивний діалог щодо виходу з кризи відсутній", – сказано в повідомленні.

Протестувальники додали, що в країні вже не працюють шахти держпідприємств "Краснолиманська", "Селидіввугілля", "Волиньвугілля", приватні шахти "Добропіллявугілля", "Білозерська". Також зупиняється "Павлоградвугілля", через що Україна може втратити до 95% загального вуглевидобутку.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів буде шукати інвесторів для того, щоб приватизувати ПАТ "Центренерго" разом із державними шахтами.