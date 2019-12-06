Можновладці усіх часів Незалежності свідомо чи підсвідомо натягали на український державний концепт росіїйську імперську ідею: мовляв, "єдина паспортизація- єдина нація". І хоч де юре ми всі українці - де факто половина населення України - росіяни!

Плутаючись у соплях гібридних сенсів, ми, наче діти малі, носимося з брехливою лінгвоформою "російськомовні українці"!!! НЕМА ТАКИХ!!!

Національність - це не місце народження. Це передусім світоглядна структура, що складається з ментальних та культурних кодів, освіти, виховання, історичної залученості, ну і, в першу чергу, - мови, за ареалом існування якої завжди перекроювалися кордони Європи в 19-20 столітті, а в 21-му (як ми увійшли до фази активного державотворення) і у нас.

Росіян в Україні чи не більше, аніж самих українців. І відрізняються вони від імперських (російських) росіян прагненням до демократичного розвитку України, хоч в цілому і назагал споживають той самий медійний продукт (КВН, роспопса, глянець, россеріали), відзначають або симпатизують російським святам, на кшталт дня побьєди, 8го березня чи 23 фєвраля. Навіть в кулінарному аспекті (салат Олів'є, сєльодочка под шубой, московская колбаса, водочка і фільми Гайдая на празднік) - вони ідентичні з імперськими росіянами. Не кажу вже про "язик", за який вони тримаються, як за рятівне коло і живильну пуповину, що пов'язує їх "с вєлікой русской культурой", що їх вони виставляють як щит і броню на варті власних ціннісних орієнтирів.

Українські росіяни активні, креативні, дотепні і часто-густо більш успішні за своїх співвітчизників, котрі обирають українську парадигму буття (російськомовний ринок товарів і послуг в рази більший) - це про молодих, типу "красной шапочкі", яка вчора на похороні полковника СБУ почувалася "загнаним песиком" і про Юру Бардаша з Алчевська (екс гурт "Гриби"), що позавчора у Дудя розпинався, як його притісняють в Україні.

В окрему категорію хотілося б ще виділити залишки класичного "гомо совєтікус", або представників окремого "радянського народу" (про існування якого заявих Хрущов ще десь у 62-му). Та, оскільки серед цієї вимираючої категорії населення є й багато україномовних рептилоїдів класично лівацького соціал-марксистського штибу, то утримаюся. Хай спокійно доживають свій вік... (але пенсії на Донбас - хрінушки). Помирати під пісні Кобзона і пенсію від "ДНР", мені здається, якось праведніше, особливо як віриш в Гундяєва, автомат Калашнікова і булочку за три копійки.

Це я до чого?

А до того, що сучасні війни - це війни за ідентичність!!!

Сучасна Україна з імперським концептом "одна країна - два народи" не виживе, як не крути...

Путін не дасть!

В той чи інший спосіб він прийде за кожним українським росіянином. До когось через репризи скалозубих КВНщиків, до когось - через російськомовну попсу, до когось - через поезію Ахматової і булгаківського Воланда. Заклики російських (типу) дисидентів і антисистемщиків про примирення та єднання, або через медведчуківські телеканали. Прийде і забере вашу душу, хочете ви цього чи ні... Бо гібридний "русскій мір" - він усюди, навіть якщо розмовляє ламаною українською як нинішній президент.

На нас чекають складні часи, панове. Пропєтлять не вийде... Попереду страшна й непримиренна війна....ЗА ІДЕНТИЧНІСТЬ.

Без неї України не буде. Будуть території заселені росіянами, що, називаючись "українцями", насправді дійсно з росіянами один народ!

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