Українські ресторани "забили" на обмеження в новорічну ніч: відео опитування

Низка ресторанів у великих містах України мають намір працювати в новорічну ніч, незважаючи на карантинні обмеження, згідно з якими о 1-й ночі вони повинні зачинятися.

Опитування закладів проводився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня. Журналістка обдзвонила по кілька закладів у Львові, Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Львів. Один з ресторанів в цілому має намір працювати до першої години ночі, згідно з розпорядженням, проте там не виключили, що відвідувачам можна буде затриматися. Ще один заклад планує завершення новорічної програми о 3-й годині ночі.

Буковель. На популярному гірськолижному курорті один з ресторанів намір працювати з 21:45 до 2:00.

Дніпро. Один із закладів працюватиме з 21:00 до останнього гостя, а другий – з 22:00 до 5:00.

Харків. В одному ресторані точно не змогли сказати, пославшись на те, що зараз питання з новорічною програмою ще вирішується. В іншому сказали, що працюють з 18:00, але час закінчення ще не знають. У третьому закладі цього міста зазначили, що новорічної ночі у них не буде, тому що уряд не дозволяє працювати.

Київ. Один з ресторанів намір працювати з 23:30 до ранку. Водночас серед гостей там очікується артистка Ольга Полякова. В іншому ресторані ще не визначилися. У третьому сказали, що планують провести новорічну ніч з 22:00 до 5:00. А в четвертому не збираються проводити новорічні заходи та обмежаться 31 грудня тільки роботою на виніс.

Одеса. Один з опитаних ресторанів працюватиме з 22:00 і всю ніч. Ще один з 21:30 до 4:00.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився таким рішенням низки закладів: "А потім ви питаєте, чому такі цифри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуванням Liberty Report більшість українців (85%) мають намір зустріти Новий рік у колі сім'ї або на самоті. Тільки 1,2% хочуть провести свято в ресторані або нічному клубі.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволили продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.