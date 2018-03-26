Українські прикордонники затримали корабель під прапором Росії: опубліковано відео

У неділю, 25 березня, корабель морської охорони Держприкордонслужби в українських водах Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під російським прапором.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, на борту перебувало 10 членів екіпажу.

"Судно "НОРД" зупинили в 15 милях від Обіточної коси. В ході перевірки встановлено, що вона зареєстрована на тимчасово окупованій території АР Крим. Крім цього члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в Керчі", - сказано в повідомленні.

dpsu.gov.ua

Судно разом з командою було відконвойоване в порт Бердянська, де будуть встановлювати особи затриманих. Крім того, в ході огляду судна було виявлено трал для лову риби і п'ять тонн морепродуктів.

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Про даний факт проінформована СБУ і Нацполіція.

"На затриманих членів команди судна складені документи по ст. 204-2 КУпАП, а стосовно капітана судна в СБУ направлено повідомлення по ст. 332-1 КК (Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України)", - додали в Держприкордонслужбі.

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