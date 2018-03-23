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Українські першокласники отримають безкоштовні LEGO

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Всі перші класи в Україні отримають з 1 вересня безкоштовні набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльні методи навчання в освітній процес.

Міністерство освіти і науки підписало відповідний Меморандум про взаєморозуміння з The LEGO Foundation, згідно з яким Благодійний Фонд забезпечить наборами першокласників приблизно у 17 тисячах шкіл протягом 2018-2019 року. Про це повідомила прес-служба МОН.

"Це один із наймасштабніших проектів The LEGO Foundation зараз. Ми віримо, що завдяки цій співпраці ми зможемо підтримати зміни, які відбуваються в початковій школі в межах реформи освіти. Ми цінуємо партнерство з Україною і сподіваємося, що ця співпраця допоможе дітям розвивати уміння та навички, що забезпечать у майбутньому здатність особистості успішно навчатися ", - розповіла віце-президент The LEGO Foundation, глава програми "Товариства навчання за допомогою гри" Каспер Оттоссон Канструп.

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Крім того, компанія допоможе педагогам оволодіти методиками для ефективного використання конструкторів у навчанні. Перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл виїхала з Данії в Україну 20 березня 2018. Імовірно, вантаж буде доставлений до 31 числа. Учні отримають набори "Шість цеглинок" і "LEGO Play Box".

"Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб", - заявила міністр освіти Лілія Гриневич.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МОН представило новий проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів.

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Теми
цікаво школярамРеформа освіти
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Об'єкт
Міносвіти
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