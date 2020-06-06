Українські патрульні затримали водія з перевищенням алкоголю в 25 разів. Відео

На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ під Херсоном патрульні зупинили водія з перевищенням допустимої норми алкоголю в 25 разів.

Інцидент стався близько 11 вечора 4 червня. Автомобіль Peugeot 807 зупинили за порушення правил дорожнього руху, передає пресслужба поліції в Херсонській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Водій розповів, що вживав спиртне за день до цього. Однак всіляко намагався уникнути проходження огляду. Він пропонував поліцейським "вирішити питання", але після попередження про кримінальну відповідальність погодився пройти перевірку на алкотестері.

Українські патрульні затримали водія з перевищенням алкоголю в 25 разів Скріншот

"Результат огляду здивував і самого водія і свідків, а також поліцейських. Екран "Драгера" показував три стрілочки, а це відповідно означає кількість проміле більше 5. Тобто людина керувала авто з перевищенням допустимої норми алкоголю в організмі в 25 раз!" – відзначили в поліції.

Також патрульні встановили, що це вже не перший випадок перебування за кермом у нетверезому стані. Житель Вінницької області був позбавлений права керування рішенням суду на рік. На водійському посвідченні, яке він дав, інспектори помітили ознаки підробки. До того ж, за серією та номером документ належав іншій людині, яка його втратила.

Українські патрульні затримали водія з перевищенням алкоголю в 25 разів Скріншот

При складанні адмінматеріалів чоловік почав пропонувати правоохоронцям неправомірну вигоду, щоб його автомобіль не евакуювали. В результаті патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На водія інспектори склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп'яніння) і винесли на нього постанову по ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленим такого права) КпАП. Транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик.

Українські патрульні затримали водія з перевищенням алкоголю в 25 разів Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що з 1 червня в Україні стартувала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). За перші дні роботи камери вже зафіксували їх більше сотні тисяч.

І поки власники транспортних засобів чекають "листи щастя", юристи вже вказують на певні спірні моменти в змінах Кодексу про адміністративні правопорушення.