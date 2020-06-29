Українські моряки розповіли про пережитий жах у тюрмі Лівії: вони позбулися зубів та схудли

Через жахливі умови перебування в лівійській в'язниці у полонених українських моряків із танкера "Рута" погіршилося здоров'я. Харчування було таким поганим, що у деяких чоловіків випали зуби.

Про час, проведений в ув'язненні у в'язниці, українці розповіли в матеріалі на "Уніан". За словами моряків, їх кинули в камери на 4-8 осіб, не давши забрати особисті речі. До того ж у в'язниці вони перебували в бараках з убивцями, ґвалтівниками і наркоторговцями.

"Ніхто нас не фільтрував – поселили туди, де було місце. Мене, наприклад, – в одну камеру з двома вбивцями... Загалом, "сусіди" різношерсті були і ставилися по-різному. Одні намагалися "дістати", інші ставилися нормально, навіть ділилися їжею й одягом", – згадував старпом судна.

Годували полонених у в'язниці огидно. Українці розповіли, що з їжі були макарони, рис або кус-кус, приправлені томатами і гострим перцем.

"Ще гірше – вода, яка абсолютно не придатна ні для пиття, ні для приготування їжі, ні для вмивання – у багатьох хлопців від неї випали зуби. При цьому бутильована вода в Лівії – дорожча бензину", – сказав моторист танкера.

Моряки згадували, що перший рік ув'язнення був найскладніший. Українці вижили тільки завдяки підтримці ззовні. Людям передавали продукти харчування, одяг і медикаменти. За гроші вони купували питну воду в тюремному магазині.

"На тюремних харчах ми б не дожили...", – відзначили моряки і визнали, що здоров'я у них неабияк похитнулася. Всі сильно схудли (деякі втратили 20 і більше кілограмів), у деяких – проблеми з артеріальним тиском, у двох іще знайшли гепатит С.

"У мене почалися страшні проблеми з шлунково-кишковим трактом. Тижнів за два до від'їзду додому почався напад – нестерпні болі! Намагалися лікувати медикаментозно, а на третю добу мук відвели до лікарні, де після ретельного обстеження прооперували", – поділився матрос Віктор Фадєєв, який через протухлу водопровідну воду позбувся восьми зубів.

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