Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж

Юрій Сергієнко Суспільство 19:15, 21.04.2020 Оновлено: 19:18, 21.04.2020

Морські піхотинці Збройних сил України відпрацювали бойові стрільби по повітряних мішенях.

Тактико-спеціальні навчання проходили на загальновійськовому полігоні ЗСУ, повідомляється на сторінці Генерального штабу в Facebook (щоб подивитися фото, проскролльте новина до кінця).

У навчаннях "Тучін2020" взяв участь особовий склад підрозділу протиповітряної оборони 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, а також екіпажі вертольотів Мі-8 армійської авіації Сухопутних військ.

Морпіхи відпрацювали завдання з виявлення, супроводу і знищення повітряних цілей, а також маневри на нові позиції і ведення вогню по повітряних мішенях із засідки.

Також в умовах швидкої зміни обстановки вони вчилися вести різні види боїв у складі відділень, взводів, батарей і дивізіону.

"Командири отримали практику в управлінні підпорядкованими підрозділами, вдосконалили питання прийняття рішень, постановки завдань підлеглому особовому складу, організації взаємодії, морально-психологічного та бойового забезпечення", – відзначили в Генштабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підрозділи механізованих бригад ЗСУ провели масштабні навчання в районі відведення озброєння ООС.

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