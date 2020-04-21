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21 квітня • оновлено в 20:18
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Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж

2.1т
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Морські піхотинці Збройних сил України відпрацювали бойові стрільби по повітряних мішенях.

Тактико-спеціальні навчання проходили на загальновійськовому полігоні ЗСУ, повідомляється на сторінці Генерального штабу в Facebook (щоб подивитися фото, проскролльте новина до кінця).

Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж

У навчаннях "Тучін2020" взяв участь особовий склад підрозділу протиповітряної оборони 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, а також екіпажі вертольотів Мі-8 армійської авіації Сухопутних військ.

Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж

Морпіхи відпрацювали завдання з виявлення, супроводу і знищення повітряних цілей, а також маневри на нові позиції і ведення вогню по повітряних мішенях із засідки.

Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж

Також в умовах швидкої зміни обстановки вони вчилися вести різні види боїв у складі відділень, взводів, батарей і дивізіону.

"Командири отримали практику в управлінні підпорядкованими підрозділами, вдосконалили питання прийняття рішень, постановки завдань підлеглому особовому складу, організації взаємодії, морально-психологічного та бойового забезпечення", – відзначили в Генштабі.

Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж
Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж
Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж
Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж
Українські морпіхи показово "знищили" повітряні цілі: потужний фоторепортаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, підрозділи механізованих бригад ЗСУ провели масштабні навчання в районі відведення озброєння ООС.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Коментарі
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Ку Алексей
Ку Алексей
В Кремле паника или истерика?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне особенно понравилось выражение Обоза "мощный фоторепортаж"...))) три обосранца...))) жаль, что здесь нельзя фото выкладывать, я бы вам показал мощный фоторепортаж...)))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "вeдeние orня по вoздушным mишeням из зaсaды". Нoвoе слoвo в прoтивoвoздушнoй обoрoне?)
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