Українські мери обговорили проблеми децентралізації з депутатами Європарламенту

Керівники п'яти українських міст і депутати Європейського парламенту з депутатської групи "Україна — ЄС" обговорили проблему згортання децентралізації в нашій країні. ZOOM-конференція відбулася в четвер, 23 липня.

Про це повідомляє видання "Дніпровська панорама" з посиланням на сайт партії "Пропозиція".

Головними питаннями, які обговорили на конференції, стали проблеми згортання реформи децентралізації в Україні, неприпустимість внесення змін до виборчого законодавства прямо напередодні проведення місцевих виборів і тиск з боку влади на муніципалітети з використанням адмінресурсу, зокрема силових структур.

"Ми вдячні депутатам Європарламенту, які під час своїх канікул і планових відпусток знайшли можливість з нами зустрітися. Для нас це знакова подія, адже вони розуміють всю складність проблем, які зараз є в Україні", — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

З українського боку в конференції взяли участь міські голови: Житомира - Сергій Сухомлин, Черкас — Анатолій Бондаренко, Миколаєва — Олександр Сенкевич, Чернівців — Олексій Каспрук і Дніпра — Борис Філатов.

Європейський парламент представляли Віола фон Крамон-Таубадель; колишній депутат Бундестагу, віце-президент делегації Європарламенту в комітеті "ЄС-Україна"; а також представники Комітету Міхаель Галлер, Андрюс Кубілюс і Петрас Ауштрявічус.

"Хочу підкреслити, що ми обговорювали не тільки проблеми, що стосуються членів партії "Пропозиція". Ми представляли і позицію інших міських голів, які уповноважили нас вести переговори від їх імені і розповісти європейським колегам про тиск, який влада чинить на місцеве самоврядування по всій країні, активно використовуючи для цього СБУ", - розповів Філатов.

За результатами обговорення сторони домовилися провести конференцію в розширеному форматі. За словами мера Дніпра, з українського боку буде близько 15 міських голів і більше депутатів Європарламенту — вони беруть це питання на контроль.

Наступна зустріч мерів з євродепутатами запланована на вересень 2020 року.