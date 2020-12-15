Українські медики запустили флешмоб, вимагаючи обіцяних зарплат. Відео

В Україні медики запустили в соцмережах флешмоб #врятуйлікаря, вимагаючи від влади обіцяного підвищення заробітних плат.

Про початок акції розповів в Facebook журналіст Євген Тищук. За його словами, якщо народні депутати не прислухаються до вимог медпрацівників, ті готові вийти на загальнонаціональний страйк (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Лікарі та медсестри записують невеликі відеоролики про свою зарплату і те, як змушені виживати на ці гроші. Деякі кажуть, що шукають підробіток, щоб прогодувати сім'ю.

Причому на низький розмір доходів скаржаться як молоді фахівці, так і досвідчені лікарі.

"У нас десятки таких відео і вони продовжують надходити. 7000, 8000, 6000 гривень – лікарі настільки втомилися, що не соромляться говорити, що грошей немає навіть на їжу", – написав Тищук.

На одному з відео лікар дитячої протитуберкульозної лікарні Володимир Кудімов розповів, що його посадовий оклад становить 5385 гривень.

"З такою зарплатою, як зараз, ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви як народні депутати будете піклуватися про майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація. Сподіваюся на ваш розум, на ваше людяне ставлення до медичних працівників ", – сказав у своєму зверненні Кудімов.

Медики викладають в соцмережі ролики з вимогою підвищити зарплати Facebook

Медики запустили флешмоб Facebook Євгена Тищука

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я максим Степанов заявив, що в редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачені.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що виділених на освіту і медицину грошей в проекті бюджету на 2021 рік вистачить на те, щоб на 30% підвищити зарплати медикам і на 26% – співробітникам сфери освіти.