Медики навмисне 'хворіють' на коронавірус через доплати? У лікарнях України розгорівся скандал, у МОЗ спростували

За останню добу, 12 серпня, в Україні на коронавірус захворіли 92 медики. Загалом, це вже вдвічі-тричі менші цифри, ніж були на початку епідемії. Однак, попри це, у суспільстві досі ширяться чутки, що спалахи в районних лікарнях, особливо в регіонах, – це "накручена статистика, щоб медики могли отримати надбавку до зарплати в 300%".

Чи справді українські лікарі користуються такою схемою – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарі не були готовими до епідемії коронавірусу

Загалом від початку епідемії в Україні коронавірус виявили в 9 482 медичних працівників, одужали – 7 067. Приблизно 60 померли. У квітні кількість заражень серед медиків доходило до 21%. Фактично це був найвищий показник. Бувало, в лікарнях одночасно захворювали навіть 30-40 медпрацівників.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов таку статистику пояснював тим, що українські лікарні на самому початку епідемії "не були готовими до таких викликів", і додав, що з квітня рівень захворюваності серед медиків упав утричі: "Тоді було два аспекти: по-перше, масова відсутність у медперсоналу засобів індивідуального захисту; по-друге, вони не зовсім ретельно дотримувалися правил профілактики внутрішньолікарняної інфекції. На сьогодні у нас відсоток захворюваності медиків – 7%. Ми його скорочуємо надалі".

Проте серед українського суспільства ширяться чутки, мовляв, лікарі можуть навмисне зазначати про тести з позитивним результатом, щоби отримувати 300% надбавки до заробітної плати. Логіка українців така: якщо зарплата медсестри становить 4 тис. 573 грн, то з надбавкою на руки вийде десь 14 тис. 634. Точна сума залежить від кількості відпрацьованих діб.

У МОЗі категорично спростували таку інформацію, назвавши її "повною нісенітницею", і додали, що 300% надбавки для лікарів виплачують лише у разі, якщо вони працюють із хворими на COVID-19, а не хворіють самостійно. Якщо медперсонал заразився коронавірусом на роботі, жодних інших доплат не отримує. Лікування призначають, як і всім іншим громадянам.

Лікарі щомісяця проходять тест на коронавірус

Українські медики, які працюють із інфікованими, в коментарях OBOZREVATEL категорично заперечують подібні схеми. Мовляв, медикам "невигідно" хворіти через бюрократичні процедури – треба заповнювати чималу кількість документів.

"Чому росте кількість хворих? Насамперед через тісні контакти людей, колектив-то один, в усіх сім'ї, родичі. До того ж це така морока проводити розслідування гострого професійного випадку захворювання. У цьому точно ніхто не зацікавлений, купа паперів. Так само у нас – сувора щотижнева звітність із наявності, залишку і запасів засобів спеціального захисту. Усе під жорстким контролем", – запевнила OBOZREVATEL головна лікарка однієї з лікарень на Західній Україні, попросивши не вказувати її імені.

Приблизно те саме OBOZREVATEL розповіла медсестра однієї зі столичних лікарень, де в червні на коронавірус захворіли 93 медики: "У нас постійні серйозні перевірки, все контролюють, тому написати "липовий" діагноз неможливо. Зараз нас щомісяця перевіряють на коронавірус за допомогою ІФА-тестування. Зразки возять на вулицю Естонську".

Довідки про коронавірус купити неможливо

OBOZREVATEL обдзвонив декілька контор, які в Києві займаються виготовленням різних довідок, зокрема й медичних, але жодна з них не робить довідок про наявність або відсутність коронавірусної інфекції: не мають правильних бланків, які можна було би вважати законними.

Теоретично, єдиний момент, де можна "написати" собі коронавірус, – це домовитися напряму з лабораторією. У МОЗі визнають, що тести ПЛР можуть мати погрішність, тому якщо у разі наявності симптомів тест показує негативний результат, варто здати його ще раз. Ось у цьому проміжку і можна "купити" собі довідку про наявність коронавірусу.

Однак цей варіант здається чимось зі сфери фантастики.