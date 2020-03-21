Українські маски вивезли до Іспанії: Нефьодов пояснив скандал

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що вивезення партії українських респіраторів в Іспанію був законним і здійснене до заборони на експорт медобладнання і ліків.

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Пояснення з приводу скандальної ситуації він опублікував на своїй сторінці у Facebook, запевнивши, що його відомство суворо дотримується законів України.

Нефьодов пояснив скандал з масками

"У ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують з якоїсь машини респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2 і 6 березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3 та 7 березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була ухвалена 11 березня і набула чинності після опублікування", – написав Нефьодов.

Документи, що підтверджують законність поставки масок в Іспанію Facebook Максима Нефьодова

Документи, що підтверджують законність поставки масок в Іспанію Facebook Максима Нефьодова

Він додав, що після введення заборони митники, прикордонники та правоохоронці зупинили вивезення вже понад 260 тис. масок і респіраторів за кордон. Також голова Державної митної служби нагадав, що Україна є традиційним експортером подібної продукції. Тому торгівля йшла і в 2019, і у 2020 році до погіршення ситуації з короновірусом і заборони експорту.

"Наприклад, у 2019 за цим кодом було експортовано 3195 тон, за лютий 2020 року – 394 тони. При цьому країна активно імпортує маски інших типів – більше 2 млн за 17 днів березня, наприклад", – підкреслив Нефьодов.

Документи, що підтверджують законність поставки масок в Іспанію Facebook Максима Нефьодова

Документи, що підтверджують законність поставки масок в Іспанію Facebook Максима Нефьодова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі іспанського телеканалу показали розвантаження респіраторів виробництва харківської компанії BUK. При цьому в сюжеті не було зазначено, яку кількість респіраторів закупила Іспанія в Україні й коли це було зроблено.

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