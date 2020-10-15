Українські лікарі ставлять діагноз "коронавірус" без ПЛР-тестів, – Степанов

В Україні лікарі близько двох місяців ставлять діагноз "коронавірус", не завжди підтверджуючи його позитивним результатом ПЛР-тесту.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері в четвер, 15 жовтня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він розповів, що лікарі визначають наявність COVID-19 у пацієнта, враховуючи його симптоматику.

"У нас вже півтора-два місяці немає такої опції, як обов'язкове підтвердження ПЛР-тестуванням. За клінічними ознаками підтверджується коронавірус і відбувається відповідна госпіталізація і процес лікування. Це питання, яке повинні на місці вирішувати лікарі", – заявив Степанов.

За його словами, 30% ПЛР-тестів, згідно зі світовою статистикою, є негативними при підтвердженому діагнозі "коронавірус".

"Це пов'язано з особливостями ПЛР-тестування і фізіологічними особливостями людини", – пояснив міністр.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні ціна на вакцину від коронавірусу може скласти близько 40 доларів за дозу.

При цьому Україна не буде купувати російську вакцину від COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідної стадії клінічних випробувань.