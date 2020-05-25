Українські лікарі показали, як виглядають до та після змін із хворими на COVID-19. Зворушливі фото
Українські медики поділилися своїми світлинами, на яких показали, як виглядають до важких змін під час пандемії коронавірусу та після.
Фотодобірку опублікувало The Village, нагадавши, що в Україні на COVID-19 станом на 25 травня захворіло вже понад 4 000 медпрацівників.
Адже на початку епідемії лікарі та медсестри не були забезпечені потрібними засобами захисту: одноразовий костюм могли одягати кілька разів, а респіратор носили впродовж робочої зміни. Саме це і могло стати однією з причин їх інфікування.
Зараз, за словами медиків, ситуація стабільна: у них є все необхідне і вони продовжують лікувати пацієнтів. Але робота за нинішніх обставин надзвичайно виснажлива.
Адже співробітники лікарень мусять змінювати засоби захисту щоразу після контакту з інфікованими. Деколи вони роблять це кілька разів на день, якщо пацієнтів менше, а деколи в респіраторах і костюмах лікар може перебувати 4-5 годин підряд.
"На початку епідемії почувався, ніби на передовій. Складалося враження, що це реальні військові дії, зважаючи на статистику смертності в Італії та й у світі на той час. Я відправив дружину з дитиною в село, щоб не наражати їх на небезпеку, і готувався до найгіршого. Було складно, але не критично. Зараз розумію, що могли б вилікувати навіть більше пацієнтів, якби в цьому була потреба", – ділиться власним досвідом лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко з Полтави.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушили фото медсестер і лікарів інфекційного відділення однієї з лікарень Чернівецької області, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.