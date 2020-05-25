Українські лікарі показали, як виглядають до та після змін із хворими на COVID-19. Зворушливі фото

Українські медики поділилися своїми світлинами, на яких показали, як виглядають до важких змін під час пандемії коронавірусу та після.

Фотодобірку опублікувало The Village, нагадавши, що в Україні на COVID-19 станом на 25 травня захворіло вже понад 4 000 медпрацівників.

Адже на початку епідемії лікарі та медсестри не були забезпечені потрібними засобами захисту: одноразовий костюм могли одягати кілька разів, а респіратор носили впродовж робочої зміни. Саме це і могло стати однією з причин їх інфікування.

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Зараз, за словами медиків, ситуація стабільна: у них є все необхідне і вони продовжують лікувати пацієнтів. Але робота за нинішніх обставин надзвичайно виснажлива.

Адже співробітники лікарень мусять змінювати засоби захисту щоразу після контакту з інфікованими. Деколи вони роблять це кілька разів на день, якщо пацієнтів менше, а деколи в респіраторах і костюмах лікар може перебувати 4-5 годин підряд.

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

"На початку епідемії почувався, ніби на передовій. Складалося враження, що це реальні військові дії, зважаючи на статистику смертності в Італії та й у світі на той час. Я відправив дружину з дитиною в село, щоб не наражати їх на небезпеку, і готувався до найгіршого. Було складно, але не критично. Зараз розумію, що могли б вилікувати навіть більше пацієнтів, якби в цьому була потреба", – ділиться власним досвідом лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко з Полтави.

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Українські медики до та після зміни The Village

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушили фото медсестер і лікарів інфекційного відділення однієї з лікарень Чернівецької області, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.