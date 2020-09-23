Українські лікарі показали фото легень хворого коронавірусом

Українські медики показали фото легень людини, яка захворіла коронавірусною інфекцією.

Знімок опублікували на сторінці Управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо хвороба прогресує, це пов'язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, яке може вражати інші органи. Ось таким чином при коронавірусній інфекції легені покриваються "матовим склом", – йдеться в публікації.

У верхній частині фотографії показані легені в нормальному стані, знизу – уражені COVID-19.

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