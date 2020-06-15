Українські лікарі непритомніють у клейончатих костюмах без вентиляції: епідеміолог розповів про нелюдські умови

В Україні як і раніше немає належних засобів індивідуального захисту для лікарів, які борються з коронавірусом, а також вентиляційної системи в лікарнях.

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Як розповів у коментарі виданню "Гордон" керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, немає необхідності закуповувати костюми біологічної безпеки, якщо відсутні якісні респіратори.

"Хто-небудь підготувався до літа? В яких умовах зараз працюють лікарі, я навіть передати це не можу. У "брудній" зоні, де знаходяться пацієнти з COVID-19, лікар працює дві-три години в костюмі біозахисту. Теплові удари у медпрацівників кожен день", – зазначив він.

За словами Александріна, в відділеннях немає ні нормальної вентиляційної системи, ні кондиціонерів, а персоналу треба ходити в клейончатих костюмах.

"Це взагалі реально ходити в такій екіпіровці, коли у відділенні 30°С? Вони свідомість втрачають на робочому місці. Хоч хто-небудь виділив гроші на те, щоб поставити кондиціонери і налагодити вентиляцію? Ні. Зате всі піаряться на закупівлі костюмів біологічної безпеки, рукавичках, ШВЛ, які в такій кількості не потрібні", – додав епідеміолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інфекційних лікарнях України виник хаос після того, як туди почали відправляти всіх з підозрою на запалення легенів і невеликою температурою. Медичні установи заповнені, а лікарі падають з ніг.