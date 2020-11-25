Українські композитори створять першу за роки незалежності концертну увертюру: оголошено конкурс

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України благодійний фонд "Відкрита музика міста" спільно з Національним симфонічним оркестром України оголосили перший Всеукраїнський конкурс на написання концертної увертюри.

Організатори зазначили, що метою конкурсу є не тільки створення нової сучасної увертюри, але й підтримка українських композиторів, а також поштовх для реалізації їх потенціалу. Призовий фонд, наданий головним партнером конкурсу – юридичною фірмою Asters, становить понад 200 тисяч гривень (100 000 – перше місце, 75 000 – друге місце, 50 000 – третє місце).

Головною нагородою для кращих авторів стане те, що їхні твори виконає і запише Національний симфонічний оркестр України, дворазовий номінант на Grammy, під керівництвом народного артиста Володимира Сіренка.

Роботи конкурсантів оцінюватиме почесне журі, до складу якого входять авторитетні музиканти країни на чолі з видатним композитором Євгеном Станковичем. Зокрема, художній керівник і головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко, головний диригент Національної опери України Микола Дядюра, генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай та художній керівник і головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін.

Реєстрація та прийом конкурсних партитур стартує в листопаді 2020 року і триватиме до 4 квітня 2021-го на сайті благодійного фонду "Відкрита музика міста" – openmusic.city. Кожна робота буде анонімною та отримає свій реєстраційний номер. Члени журі не будуть знати імен авторів, що забезпечує максимальну об'єктивність і прозорість під час оцінювання.

Гарною фінальною крапкою конкурсу стане великий концерт 24 серпня 2021 року на честь 30-ї річниці Незалежності України, де Національний симфонічний оркестр України виконає увертюру переможця.

Детальніше про конкурс на сайті: openmusic.city

Слідкуйте за оновленнями на сторінках у соціальних мережах: Facebook та Instagram.

Організатор конкурсу:

Благодійний фонд "Відкрита музика міста" – проєкт, метою якого є популяризація класичної музики, підвищення музичної освіти громадян і формування свідомого суспільства за допомогою культурних ініціатив.

Організатор й автор конкурсу:

Національний симфонічний оркестр України – двічі номінант на Grammy і один із кращих симфонічних оркестрів у Східній Європі зі столітньою історією. За роки незалежності України успішно гастролював Європою, США та іншими країнами світу. Художній керівник і головний диригент оркестру – Володимир Сіренко, народний артист України.

Головний партнер конкурсу:

Asters – найбільша юридична фірма країни, яка заснувала проєкт ArtAsters, який підтримує і популяризує українське мистецтво.

Медіапартнер конкурсу:

Jetsetter.ua – світський портал, який уже понад 10 років тримає руку на пульсі життя головних джетсеттеров країни і висвітлює ключові події в культурному житті.