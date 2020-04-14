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14 квітня • оновлено в 12:25
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Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві фото і відео

2.6т
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Гірськолижні курорти у Карпатах зранку 14 квітня засипало снігом.

Про це свідчать відео з онлайн камер встановлених на курортах. Зокрема, сніг випав на Дрогобраті, Пилипці, Подобовці, у Буковелі. Як повідомив Чорногірський гірсько пошуково-рятувальний пост у Facebook, на найвищій вершині українських Карпат, горі Піп Іван Чорногірський також падає сніг. Температура повітря там становить -2° морозу.

Видимість на горі становить до сотні метрів.

У Карпатах випав снів

У Карпатах випав снів

Скріншот

Як зазначили на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримається 14-15 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві кадри

mukachevo.net

Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві кадри

mukachevo.net

Там попередили про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Крім того, низька сніголавинна небезпека (1 рівень) утримається 14-15 квітня на високогір’ї західної та центральної частин Закарпатської області.

Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві кадри

mukachevo.net

Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві кадри

mukachevo.net

Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві кадри

mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що тиждень перед Великоднем, 19 квітня, буде дощовим. І тільки в кінці місяця в Україні встановиться тепла погода.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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