Українські Карпати завалило снігом: з'явилися яскраві фото і відео

Гірськолижні курорти у Карпатах зранку 14 квітня засипало снігом.

Про це свідчать відео з онлайн камер встановлених на курортах. Зокрема, сніг випав на Дрогобраті, Пилипці, Подобовці, у Буковелі. Як повідомив Чорногірський гірсько пошуково-рятувальний пост у Facebook, на найвищій вершині українських Карпат, горі Піп Іван Чорногірський також падає сніг. Температура повітря там становить -2° морозу.

Видимість на горі становить до сотні метрів.

У Карпатах випав снів Скріншот

Як зазначили на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримається 14-15 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

mukachevo.net

mukachevo.net

Там попередили про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Крім того, низька сніголавинна небезпека (1 рівень) утримається 14-15 квітня на високогір’ї західної та центральної частин Закарпатської області.

mukachevo.net

mukachevo.net

mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що тиждень перед Великоднем, 19 квітня, буде дощовим. І тільки в кінці місяця в Україні встановиться тепла погода.

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