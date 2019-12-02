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2 грудня • оновлено в 22:03
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Українські Карпати засипало снігом: приголомшливі фото

8.3т
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Гірські райони Карпат, зокрема на Івано-Франківщині, у перші дні цієї зими буквально засипало снігом.

Так, висота снігового покрову на метеостанції Пожижевській сягає 16 сантиметрів. Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович, передає Укрінформ.

За його словами, найближчої доби в області знову очікують невеликий сніг, а також ожеледицю. Стовпчики термометрів у регіоні опустяться до -2...-7 градусів.

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Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

Facebook/Олександр Голобін

Крім цього, за даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван Чорногірський нині температура повітря становить -10°С, вітер південно-західний 12 м/с. Видимість, через хмарність і туман становить лише до 70 м.

Зазначається, що сніголавинна метеостанція розташована в українських Карпатах на полонині Пожижевська на висоті 1550 м. Тоді як висота гори Піп Іван Чорногірський – 2020,5 м.

Висота снігового покрову на метеостанції Пожижевській сягає 16 см

Висота снігового покрову на метеостанції Пожижевській сягає 16 см

Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Водночас у соцмережах місцеві жителі діляться фотографіями перших днів цієї зими в Карпатах. Красиві знімки засніжених українських гір опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Голобін із Ворохти.

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на Новий 2020-й рік буде морозно, однак опадів не очікується. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, наприкінці першого зимового місяця до України прийде суттєве похолодання.

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Автор
Марта Рок
Тема
Погода в Карпатах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
снігопад погода
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПОКА ЕЩЕ "Украинские"
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Красота! Бываю регулярно в зимней карпатской сказке.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Шматок Сергій, ну через год будешь туда ездить заодно и заработаешь на чистке венгерских и польских сортиров!))))))
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Хо Хол
Хо Хол
Какое отношение украина имеет к карпатам, ceлюки?
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