Українські Карпати засипало снігом: приголомшливі фото

Гірські райони Карпат, зокрема на Івано-Франківщині, у перші дні цієї зими буквально засипало снігом.

Так, висота снігового покрову на метеостанції Пожижевській сягає 16 сантиметрів. Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович, передає Укрінформ.

За його словами, найближчої доби в області знову очікують невеликий сніг, а також ожеледицю. Стовпчики термометрів у регіоні опустяться до -2...-7 градусів.

Карпати засипало снігом Facebook/Олександр Голобін

Крім цього, за даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван Чорногірський нині температура повітря становить -10°С, вітер південно-західний 12 м/с. Видимість, через хмарність і туман становить лише до 70 м.

Зазначається, що сніголавинна метеостанція розташована в українських Карпатах на полонині Пожижевська на висоті 1550 м. Тоді як висота гори Піп Іван Чорногірський – 2020,5 м.

Висота снігового покрову на метеостанції Пожижевській сягає 16 см Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сніг у Карпатах Facebook/Олександр Голобін

Водночас у соцмережах місцеві жителі діляться фотографіями перших днів цієї зими в Карпатах. Красиві знімки засніжених українських гір опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Голобін із Ворохти.

Сніг у Карпатах Facebook/Олександр Голобін

Сніг у Карпатах Facebook/Олександр Голобін

Сніг у Карпатах Facebook/Олександр Голобін

Сніг у Карпатах Facebook/Олександр Голобін

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