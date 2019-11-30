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1 грудня • оновлено в 06:27
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Українські Карпати засипало снігом: неймовірні фото барвистої зими

5.5т
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В Івано-Франківській області України Кривопільський перевал в Карпатах завалило снігом.

Неймовірно красиві фотографії зими опублікував на своїй сторінці в Facebook український журналіст Роман Клим.

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"1013 метрів на рівнем моря", – підписав він.

Зима в Карпатах

Зима в Карпатах

Facebook Роман Клим

Українські Карпати засипало снігом: неймовірні фото барвистої зими
Українські Карпати засипало снігом: неймовірні фото барвистої зими
Українські Карпати засипало снігом: неймовірні фото барвистої зими

Користувачі в мережі також оцінили красу засніженої природи: "Красиво", "У нас найкращий край", "Ось це краса", – пишуть люди.

Українські Карпати засипало снігом: неймовірні фото барвистої зими

Скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2 грудня очікується погіршення погодних умов – сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Тег
погода
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Уркаинские? Это временно, унитазофилы
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