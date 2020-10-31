Українські Карпати засипало снігом: фото з популярних курортів

Карина Бондаренко Суспільство 13:24, 31.10.2020 Оновлено: 13:45, 31.10.2020

Вранці в суботу, 31 жовтня, українські Карпати засипало снігом. Температура повітря опустилася до -4 градусів.

Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в Facebook. Фото і відео з популярних курортів також з'явилося на сторінці snig.info (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Станом на 7:55, 31.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря -4 ° С. Дрібний сніг", – йдеться під фото.

Засніжило на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут.

Можна покататися з гори.
snig.info
Гори покрилися снігом.
НАШ
У Карпатах випав сніг.
Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook
На гірськолижних курортах засніжило.
НАШ
Випав сніг.
НАШ
На західну Україну прийшла зима.
НАШ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, початок останнього місяця осені буде дощовим, але приблизно до середини першої декади листопада прийде тепло – бабине літо. Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач.

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