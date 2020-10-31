Українські Карпати засипало снігом: фото з популярних курортів

Вранці в суботу, 31 жовтня, українські Карпати засипало снігом. Температура повітря опустилася до -4 градусів.

Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в Facebook. Фото і відео з популярних курортів також з'явилося на сторінці snig.info (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Станом на 7:55, 31.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря -4 ° С. Дрібний сніг", – йдеться під фото.

Засніжило на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, початок останнього місяця осені буде дощовим, але приблизно до середини першої декади листопада прийде тепло – бабине літо. Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач.