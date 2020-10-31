Українські Карпати засипало снігом: фото з популярних курортів

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
6,3 т.

  • У Карпатах вдарив мороз

  • Сніг лежить на популярних курортах

  • У мережі показали фото з Драгобрату, Буковеля та Захара Беркута

Українські Карпати засипало снігом

Вранці в суботу, 31 жовтня, українські Карпати засипало снігом. Температура повітря опустилася до -4 градусів.

Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в Facebook. Фото і відео з популярних курортів також з'явилося на сторінці snig.info (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Станом на 7:55, 31.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря -4 ° С. Дрібний сніг", – йдеться під фото.

Засніжило на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут.

Можна покататися з гори.
Гори покрилися снігом.
У Карпатах випав сніг.
На гірськолижних курортах засніжило.
Випав сніг.
На західну Україну прийшла зима.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, початок останнього місяця осені буде дощовим, але приблизно до середини першої декади листопада прийде тепло – бабине літо. Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач.

Українагірськолижний курорткурорт БуковельКарпатиснігопадпогода