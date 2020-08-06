Українські десантники покажуть міць ЗСУ на міжнародних навчаннях в ЄС. Видовищні фото

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка дислокована на Львівщині, беруть участь у багатонаціональних навчаннях Saber Junction – 2020 у Німеччині.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, вони проводяться на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у місті Хохенфельс. Учасницями є 17 країн.

Примітно, що весь особовий склад українського підрозділу, який представляє нашу державу на загаданих навчаннях, має чималий бойовий досвід, набутий під час російсько-української війни на Донбасі. Крім того, дехто з військовослужбовців брав участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, а також багатонаціональних навчаннях.

Десантники ЗСУ представляють Україну на навчаннях Saber Junction – 2020 Сайт Міноборони України

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Сайт Міноборони України

Захисники тренуються у Хохенфельсі Сайт Міноборони України

Перед навчанням воїни ЗСУ пройшли 14-денну обсервацію Сайт Міноборони України

"Український підрозділ, як і решта країн-учасниць, проходив 14-ти денну обсервацію на території військової бази. Для безпеки учасників багатонаціонального навчання військовослужбовців кілька разів було перевірено на COVID-19, результати – негативні", – зазначили в Міноборони.

Однак під час обсервації, щоб не втрачати форми, із дотриманням всіх карантинних заходів, українські воїни-десантники щодня підвищували практичні навички під час занять з основних предметів бойової підготовки, а також активно займалися спортом.

Воїни удосконалюють бойову підготовку Сайт Міноборони України

Більшість учасників Saber Junction – 2020 є учасниками війни на Донбасі Сайт Міноборони України

Міжнаціональні навчання у ФРН Сайт Міноборони України

5 серпня захисники отримали та налагодили необхідне майно та спорядження, а також розпочали заходи безпосередньої підготовки: планування, проведення інструкторсько-методичних занять у складі підрозділів рівня взвод – рота, проведення занять з військовими посередниками тощо.

Під час польової фази багатонаціонального навчання Saber Junction – 2020 підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буде діяти в складі 503-го полку 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі.

Нагадаємо, що Saber Junction – це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних сил США.

Навчання проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ ЗС США Сайт Міноборони України

Воїн ЗСУ відточує практичні навики зі стрільби Сайт Міноборони України

Десантник 80-ї ОДШБр ДШВ ЗСУ Сайт Міноборони України

База, де живуть армійці під час Saber Junction – 2020 Сайт Міноборони України

В навчаннях Saber Junction – 2020 беруть участь 17 країн Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 у Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.