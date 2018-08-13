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Українські бійці на Донбасі отримали "потужну зброю". Фотофакт

7.1тЧитати новину російською

У прифронтовій Авдіївці Донецької області українські захисники через гучномовець вмикатимуть гімн України.

Про такий метод боротьби з російськими загарбниками повідомили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook.

Facebook "Повернись живим"

"Рупор - стара, ще радянська, але надійна і перевірена часом потужна зброя для політінформації та напучування заблукалих душ на правильний шлях. Вона щойно прибула на легендарну авдіївську промзону. Бійці посилено працюють над програмою і підбором творів для прочищення засмічених роспропагандою мізків. Тепер продирати запухлі очі рано вранці бойовики будуть під гімн України", - іронічно написали волонтери.

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Як писав OBOZREVATEL, у липні терористи обстріляли мирних жителів Авдіївки. Після потужної атаки на житлові квартали постраждало двоє осіб.

Однак і в самому місті серед населення зустрічаються любителі "русского міра". Наприклад, нещодавно в мережі розгорілася суперечка довкола святкування Дня металурга.

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаАвдіївка
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Комментарии на сайте не модерированы
Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
"Защитники" быстрей заебутся свой щеневмерлик слушать.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"для прочистки засоренных роспропагандой мозгов. " Правильно, пусть террористы-сепаратисты узнают, что на самом деле это они сами себя обстреливают
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