Українські бійці на Донбасі отримали "потужну зброю". Фотофакт

У прифронтовій Авдіївці Донецької області українські захисники через гучномовець вмикатимуть гімн України.

Про такий метод боротьби з російськими загарбниками повідомили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook.

Facebook "Повернись живим"

"Рупор - стара, ще радянська, але надійна і перевірена часом потужна зброя для політінформації та напучування заблукалих душ на правильний шлях. Вона щойно прибула на легендарну авдіївську промзону. Бійці посилено працюють над програмою і підбором творів для прочищення засмічених роспропагандою мізків. Тепер продирати запухлі очі рано вранці бойовики будуть під гімн України", - іронічно написали волонтери.

Як писав OBOZREVATEL, у липні терористи обстріляли мирних жителів Авдіївки. Після потужної атаки на житлові квартали постраждало двоє осіб.

Однак і в самому місті серед населення зустрічаються любителі "русского міра". Наприклад, нещодавно в мережі розгорілася суперечка довкола святкування Дня металурга.