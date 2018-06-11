Українські "аси" продемонстрували винищувачі в Данії

На міжнародному показі "Danish Air Show - 2018" продемонстрували українські винищувачі Су-27 і Іл-76.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ в Facebook, повітряні "аси" продемонстрували глядачам неабияке міння володіння літаком в повітрі, а також майстерність щодо виконання складних фігур вищого пілотажу.

Незважаючи на несприятливі погодні умови вдалося продемонструвати технічні можливості літаків ЗСУ. Також авіаційна техніка Збройних Сил України була представлена на статичному наземному показі.

Королівство Данія проводить авіаційні шоу раз на два роки на одному з аеродромів Карапа, Скрідстрепі або Ольборзі.

У нинішньому авіаційному показі, в Ольборзі, крім Су-27 і Іл-76, яких представляла Україну, брали участь літаки C-130J - Королівство Великобританії F-18 - Фінські військово-повітряні сили, T-55 / FB-6, MIG -15U - Королівство Норвегія, F-5E TIGER - авіація Швейцарської Конфедерації, а також авіація Грецької Республіки та Іспанії.

Крім того повітряна компонента Данії була представлена літаками F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертольотом EH101 MERLIN і пілотажними групами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні винищувачі Росії влаштували НП з літаками ВПС Ізраїлю.