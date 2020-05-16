"Какая разніца" в дії!" Українське видавництво зганьбилося з книгою відомої письменниці

Українське видавництво "Центр навчальної літератури", яка займається друком підручників і посібників, випустило збірку творів Ольги Кобилянською, однак на обкладинці книги розміщена фотографія письменниці Марко Вовчок.

Про це розповіла письменниця Оксана Забужко в Facebook. За її словами, видавництво друкує посібники за замовленням держави.

"Не можу не поділитися надісланої картинкою. І прошу допомоги залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва "Центр навчальної літератури", але, судячи по їх сайту, вони видають "підручники і посібники" за замовленням української держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо", – йдеться в повідомленні.

Забужко також опублікувала знімок обкладинки книги і поцікавилася у передплатників, чи дізналися ті жінку на ній.

"Тому маю до поважній публіці дуже важливе питання: дізналися тітку, чи ні? Перегородила картинка увагу ("щось не те...") – або без підказки перевернули б її, нічого не помітивши? І – велике прохання до тих, хто не дізнався і перевернув би соромитися тут нічого, це всього лише соціометричний "замір температури по лікарні"): напишіть, будь ласка, в коменти, коли і де ви закінчили школу – рік і місце", – написала вона.

У мережі бурхливо відреагували на конфуз видавництва.

"Видавництво "какаяразніца?", "Навіть не знаю плакати чи сміятися!", "А це що, справжня книжка, бо не повірю, що таке може бути!", "Марко Вовчок, звичайно. Не знаю, як їх можна поплутати", "Це для нас з Вами дивно переплутати Марко Вовчок з Ольгою Кобилянською. А для цих "діячів" вони, як "китайці, на одне лице" . І мова та література наші для них – "китайська грамота", "Щось пішло у них не так! Потужна книготоргівельна компанія і видавництво, яке гонорово називається "Центр навчальної літератури" допустилося прикрої помилки, переплутавши на обкладинці Ольгу Кобилянську з Марко Вовчок. Тепер це треба негайно виправити, ліквідувати весь тираж і ще й подякувати за уважність та небайдужість письменниці Оксані Забужко", "Як філолог (з тридцятилітнім стажем роботи в школі) мало не знепритомніла. Думала, галюцинації!", "Какая разница? Мають право на помилку. Зроблять їх ще раз!", "Такі сами професіонали, як і в уряді зараз сидять. Немає чому дивуватися!", "Какая разница" в дії",– пишуть у мережі.

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