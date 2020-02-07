Українське село і ринок землі: названі гості нової програми "Свободи слова Савіка Шустера"

У п'ятницю, 7 лютого, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять відкриття ринку землі.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.
У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
"Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі 7 лютого о 21:00
Скріншот відео
Яке майбутнє чекає на українські села?
Що успадкують майбутні покоління, якщо відкрити ринок землі?
Участь в обговоренні візьмуть:
Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994),
Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення),
Олександр Мороз, голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007),
Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга народу",
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина",
Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики,
Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі,
Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За Життя",
Данило Пасько, голова Наглядової Ради компанії Allseeds.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж землі.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
До другого читання в законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих поправок визначать в сесійній залі.
До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Однак, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.
6 лютого Арахамія заявив, що Верховна Рада найближчим часом не зможе запустити ринок землі в Україні
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