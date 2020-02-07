Українське село і ринок землі: названі гості нової програми "Свободи слова Савіка Шустера"

У п'ятницю, 7 лютого, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять відкриття ринку землі.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

"Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі 7 лютого о 21:00 Скріншот відео

Яке майбутнє чекає на українські села?

Що успадкують майбутні покоління, якщо відкрити ринок землі?

Участь в обговоренні візьмуть:

Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994),

Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення),

Олександр Мороз, голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007),

Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга народу",

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина",

Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики,

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі,

Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За Життя",

Данило Пасько, голова Наглядової Ради компанії Allseeds.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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