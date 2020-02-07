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Українське село і ринок землі: названі гості нової програми "Свободи слова Савіка Шустера"

4.7т
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У п'ятницю, 7 лютого, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять відкриття ринку землі.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

"Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі 7 лютого о 21:00

"Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі 7 лютого о 21:00

Скріншот відео

Новини
Коронавірус, боротьба за виживання: названі теми і гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

  • Яке майбутнє чекає на українські села?

  • Що успадкують майбутні покоління, якщо відкрити ринок землі?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994),

  • Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення),

  • Олександр Мороз, голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007),

  • Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга народу",

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина",

  • Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики,

  • Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі,

  • Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За Життя",

  • Данило Пасько, голова Наглядової Ради компанії Allseeds.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж землі.

  • 12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

  • До другого читання в законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих поправок визначать в сесійній залі.

  • До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Однак, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

  • 6 лютого Арахамія заявив, що Верховна Рада найближчим часом не зможе запустити ринок землі в Україні

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Откуда только не выгоняли этого прoдaжного жuдёнкa... А у нас, в Украине оно прижилось...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так а что тут обсуждать? Грабеж есть грабеж. Тем, кто равнодушен к факту отсутствия официального определения для своего народа факту отсутствия не только имени, но и имущества надо привыкать. Бомжам и участь бомжиная
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