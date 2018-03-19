Українське місто стало найпопулярнішим для відпочинку росіян

Ялта, яка знаходиться в анексованому Криму, стала одним із найпопулярніших міст для відпочинку росіян.

Як передає телеканал "Звезда", в трійку лідерів потрапили також Санкт-Петербург і Сочі.

"Рейтинг складений на основі даних сервісу з бронювання житла tvil.ru. Москва опинилася на четвертій сходинці, а замкнула п'ятірку Казань. Популярними серед туристів стали також Анапа, Нижній Новгород, Єкатеринбург, Ярославль і Калінінград", - сказано в повідомленні.

У рейтингу представлені нібито тільки "російські міста", але Ялта знаходиться в анексованому РФ Криму і по міжнародному праву є українським містом.

Як повідомляв "Обозреватель", в Ялті окупантам нагадали про любов до України.