Украинская армия действительно вернула под свой контроль 17 км территории, которая раньше находилась в т.н. серой зоне. В такой зоне когда-то находилось село Луганское, часть Зайцево и ряд других населенных пунктов. По сути, в этих селах было безвластие. Местная власть была представлена в виде легитимно выбранных по украинским законам, сельских рад, и подчинялась Киеву. То есть они не были под жестким контролем "ДНР". Но при этом, живущие там люди, не могли в полной мере получать социальную помощь и не могли рассчитывать на какие-то службы. Сейчас эта территория под полным контролем Украины, а значит, там будет работать украинский закон.

Такая положительная тенденция позиционного наступления нашей армии на некоторых участках фронта продолжается уже второй год. Но при этом я бы не сильно обольщался и не делал бы из этого большую новость в том плане, что Минские соглашения, перемирья и прочее обязательства Украины в рамках переговорного процесса, не дают нам возможности переходить к широкомасштабному освобождению. Там, где военные могут освободить территорию в сложившейся обстановке на конкретном участке фронта – там они это делают. Но говорить, что такая тактика позволит где-то глобально освободить еще какие-то большие территории – не приходится.

Вот мы сейчас освободили 17 км и то хорошо. Радуемся каждому клочку украинской земли, которую удается освободить. Но всего у нас захвачено 46 тыс. кв.км. Если разделить эту цифру на 17 км, то нам понадобится 3 тыс. лет для того, чтобы освободить все.

И пока будет действовать Минский процесс и наши обязательства в рамках договоренностей, то решения о деокупации будут находиться не в военной плоскости, а в политической.

На сегодняшний день в украинской армии есть потенциал освобождать украинские земли от российской оккупации. За последние годы украинская армия была существенно модернизировалась, укрепилась. Есть новые единицы вооружений. Но самое главное – украинская армия получила боевой опыт. А это то, чего нет у многих армий мира, даже в тех, кто с военно-технической стороны оснащен лучше нас.

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Боевой настрой украинских военных на очень высоком уровне. Для военного человека крайне важно понимать, что ты защищаешь свою землю и освобождаешь ее от захватчика. Также наша армия улучшилась не только качеством, но и количеством. За последние годы уровень зарплат в армии вырос в разы, поэтому многие идут на контрактую службу. Нынешняя украинская армия уже далеко не та, какой была до войны.

Путин это тоже прекрасно понимает и отдает себе отчет в том, что захватить Украину напрямую уже практически невозможно. Поэтому будет дестабилизировать ситуацию изнутри. Теракты, массовые столкновения – наиболее применяемая методика, чем попытка действовать военными методами.