"Де куля в лоб?!" Українська журналістка емоційно звернулася до влади через штраф без маски

Українська журналістка Мар'яна П'єцух розкритикувала владу за те, що нині в України легко штрафують громадян, які не носять захисних масок в рамках карантину, натомість не притягують до відповідальності ділків, які продають браковані засоби захисту.

Емоційний пост із десятками матів вона виклала на своїй сторінці у Facebook. За 13 годин із моменту публікації він набрав понад 2,8 тисячі лайків і 1,3 тисячі репостів, а також декілька сотень коментарів, у яких підписники її підтримали.

"Ай, корочі, буду крити матом. Кончені тварі. Штраф без маски – 17 тис. грн. Суки, а де штрафи тим, хто синтетичну під виглядом медмаски за 20 грн продає. Де куля в лоб, хто вивіз маски нормальні з країни за копійки", – висловилася вона.

Журналістка також зауважила, що нині в Україні ніхто не штрафує за те, що респіратори у магазинах продають чи не вдесятеро дорожче. І жодному контролюючому органу немає діла до того, що українські медики змушені лікувати хворих у звичайних марлевих масках, які використовують по декілька разів.

"Де, кончені ви наші, логіка, що люди, носячи тиждень ту саму маску брудну за 20 грн, в рази себе ризику наражають? Ви не в курсі, що для більшості українців 100 грн в тиждень на маски, точніше їх імітацію – це розкіш? А тепер ще й безробітних українців, м*ть вашу", – не підбирає слів П'єцух.

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Вона підкреслила, що посадовці, які говорять про дотримання правил карантину, носять респіратори або дорожчі й якісніші маски, тоді як звичайні українці, через їхню відсутність чи дорогу вартість в аптеках, самі шиють собі марлеві.

"Шо ж ви, к*рва, закликаєте шити собі тряпочки, а самі ходите в респіраторах найкрутіших. Обмотайтеся, суки, тряпками і подихайте. І не забудьтеся на тряпочку лого поліції, щоб красиво. І пам'ятайте, вологість на тряпочці від дихання – це додатковий ризик. Будьте здорові, суки", – підсумувала журналістка.

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Коментарі українців Facebook/Мар'яна П'єцух

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином через коронавірус ввели заборону на перебування без масок у всіх громадських місцях. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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