Українська вчителька – про тортури в полоні "ДНР": змушували співати гімн РФ і тримали зі щурами

Вчителька історії України Наталя Карачор майже два роки провела в полоні бойовиків так званої ДНР і піддавалася тортурам після обвинувачування в "шпигунстві" на користь України

Про пережите у в’язниці донецьких сепаратистів "Ізоляція" вона розповіла в інтерв’ю "ВВС News Україна". Зокрема, її примушували щодня співати гімн РФ і тримали в камері зі щурами.

Одного разу вчительку підняли з підвалу та перевели в іншу камеру нібито на розстріл.

"Мене поставили під стінку. Кажуть, повернись обличчям до стіни, будемо розстрілювати. Я молилася і просила пробачення в доньки, що більше ніколи її не побачу. Ну і постріляли холостими. Вдарили прикладом автомата, я знепритомніла, а коли розплющила очі, то була вже в підвалі. Там, крім мене, жили двоє щурів. Щоб не збожеволіти, я з ними розмовляла. Назвала їх Маша і Міша", – розповіла вона.

Також полонених в "Ізоляції" змушували щодня співати гімн Росії, це була своєрідна розвага для наглядачів.

Жінка постійно чула крики людей, з яких знущалися бойовики.

"Я кожну ніч чула, як хлопці кричать. Це просто неможливо передати словами", – розповіла експолонена.

Наталя Карачор у день звільнення Офіс Президента України

Що відомо про Наталю Карачор?

Жителька Шахтарська на Донеччині (нині місто окуповано бойовиками).

Викладала історію України та право в місцевому професійному ліцеї, лекції вела українською.

Після початку російської агресії на сході країни не приховувала проукраїнських поглядів.

У 2015-му переїхала до Краматорська, де викладала історію в місцевій школі та допомагала волонтерам.

У мережі оприлюднила відеоролик із виступом, в якому критикувала працівників шкіл за підтримку так званого референдуму в "ДНР".

4 квітня 2018 року бойовики затримали Карачор у Шахтарську, куди вона повернулася, щоб доглядати за тяжкохворим чоловіком.

Під час обшуку у вчительки знайшли "докази шпигунської діяльності": прапор України, календарі з українською символікою, книги "Аеропорт" та "Кіборги", вірші Сосюри.

Карачор звинуватили за 12-ма статтями, основна з яких "шпигунство", й засудили до 12 років ув’язнення.

29 грудня 2019 року вона повернулася до України в межах обміну полоненими.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами українського журналіста Станіслава Асєєва, який пережив полон "ДНР", в'язниця "Ізоляція" – це абсолютний аналог концтабору зразка 30-х років XX століття.

Він провів у донецькій "Ізоляції" понад два роки та був звільнений з Карачор в один день. У своїй книзі "Світлий шлях" Асєєв наголосив, що на людей у полоні чинили навіть більший моральний та фізичний тиск, ніж у сталінські часи.