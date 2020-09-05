Українська вчителька – про навчання під час COVІD-19: ми в щитках, по спині тече, в очах все пливе

Вчителька Бабинського ліцею на Рівненщині Оксана Вітчук розповіла про реалії роботи в умовах адаптивного карантину.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook, наголосивши, що працюють педагоги у дуже важких умовах.

"Ми по 8 уроків у щитках, коли по спині тече, а в очах все пливе. Ми не маємо часу випити води, бо постійно чергуємо у своїх класах, ми щоденно дихаємо випарами антисептиків і деззасобів", – наголосила Вітчук.

Водночас вчителька обурилася критикою, яка від початку навчального року виливається у соцмережах на працівників освіти.

"Шановні, вчителі не працюють у сфері обслуговування, їх справа вчити, а не міняти маски, обробляти руки, робити термометрію, дезінфікувати поверхні, слідкувати за станом дітей щохвилини, це не входить в наші щоденні обов'язки! Але ми це робимо, щодня, допомагаючи персоналу забезпечити безпечне перебування Ваших дітей у закладі!" – наголосила пані педагог.

Вона закликала батьків, не купувати квітів чи додаткових матеріалів для дітей, якщо вони не мають бажання цього робити.

"Ваше право купувати чи ні зошити для контрольних і лабораторних робіт, держава, на жаль, не забезпечує цим, якщо Ви вважаєте, що не треба, то не треба, школу закінчують усі!!! Не купуйте квітів, якщо не маєте особистого бажання, аби потім розказувати, як потратились; не виявляйте інших способів уваги лише для того, аби потім це стало постом для обговорення у соцмережах", – написала Вітчук.

Вона закликала поважати вчителів і триматися разом, щоб перемогти труднощі.

"Лікарів реабілітував коронавірус , а педагогів??? Що нам ще потрібно для того, аби ми врешті стали одне до одного ближче? Ми пливемо в одному човні, а гребемо у різні сторони. Потонемо разом зрештою, бо не вийде заробити власний авторитет, поливаючи брудом інших", – зауважила вчителька.

Українська вчителька розповіла про роботу в умовах адаптивного карантину. Facebook Oksana Vitchuk

Вчителька поскаржилась на "бруд" у соцмережах. Facebook Oksana Vitchuk

Вчителька закликала до поваги і розуміння. Facebook Oksana Vitchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський розповів, як вчителям захиститися від інфікування коронавірусом під час спілкування з учнями. За його словами, їх можуть захистити прозорий екран, інтенсивне провітрювання і респіратори з достатнім ступенем захисту.