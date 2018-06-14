Українська церква перейде на новий календар: Філарет назвав умову

Українська православна Церква Київського патріархату розглядає питання переходу на новоюліанський календар.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

"В принципі, це можливо. Переважна більшість православних церков перейшли на цей календар. Тільки 5 православних церков до сих пір цього не зробили. Це Єрусалимська, Російська, Українська, Сербська і Грузинська. Перехід можливий. Але за яких умов? Якщо народ буде згоден перейти", - підкреслив він.

Також Філарет нагадав, що в 20-і роки ХХ століття церква вже переходила на новий календар, на григоріанський, але люди до церкви не приходили.

Наприклад, на Різдво 25 грудня. Свято, а в храмі немає людей", - додав глава УПЦ КП.

Новоюліанський календар — модифікація юліанського календаря, розроблена сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем 1923 року. Календарем користуються 11 помісних православних церков.

Нині Українська, Російська, Єрусалимська, Грузинська і Сербська Церкви, а також афонські монастирі для обчислення нерухомих свят користуються юліанським календарем, решта помісних церков — новоюліанським, який до 2800 року буде збігатися з григоріанським, тому іноді прийняту ними календарну систему помилково називають григоріанською. При цьому скрізь, крім Фінляндської православної церкви, дата Великодня обчислюється за юліанським календарем.

Нагадаємо, глава УПЦ КП також заявив, про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Української церкви , а також оцінив можливість появи жінок-священиків в УПЦ КП .