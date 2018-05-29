Українська поліція буде літати на нових гелікоптерах

Незабаром гелікоптерний парк Міністерства внутрішніх справ України поповниться 55 новими літальними апаратами виробництва "Airbus Helicopters" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Це передбачено угодою між урядами України та Франції про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту, яку підписали в Парижі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан, повідомляє прес-служба МВС.

Нові вертольоти будуть залучені для виконання різних завдань Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою, Національною гвардією і Національною поліцією України.

За словами Авакова, перші чотири машини Україна зможе отримати вже у 2018 році. Їх віддадуть новій службі реагування МВС для виконання рятувальної та медичної функцій.

Аваков підписує угоду Прес-служба МВС

Аваков підписує угоду Прес-служба МВС

Аваков підписує угоду Прес-служба МВС

Аваков підписує угоду Прес-служба МВС

Арсен Аваков Прес-служба МВС

"Ми підписали угоду між французькою і українською стороною, загальна вартість якої близько 551 млн євро. За умовами угоди, французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 гелікоптерів компанії Airbus, а потім ще 18. Із них 21 гелікоптер - моделі Н225 - гвинтокрили, які мають вантажопідйомність понад 10 тон. Така техніка не випускається в Україні, а нам вона дуже потрібна. Вже в цьому році ми отримаємо перші чотири машини", - розповів подробиці Аваков.

В цілому умовами угоди передбачено поставки гелікоптерів трьох моделей - Н145, Н125 і Н225, які поповнять вже наявний гелікоптерний парк машин ще радянського виробництва Мі-8.

Основними завданнями гелікоптерних підрозділів МВС будуть: аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні і спеціальні операції, охорона державного кордону і забезпечення безпеки на дорогах.

"Всі ці вертольоти організовують єдину систему повітряної безпеки і будуть входити в санітарну авіацію. При необхідності будуть евакуювати хворих людей і осіб, які потрапили в надзвичайні ситуації у важкодоступних місцях", - підкреслив голова МВС.

Аваков також додав, що в бюджеті його відомства була закладена сума 1 млрд грн на оновлення вертолітного парку. Але, крім цього, французька сторона надає хороші фінансові умови, в тому числі, кредит за міжурядовою угодою під 1% річних.

Гелікоптери, які отримає МВС Прес-служба МВС

Гелікоптери, які отримає МВС Прес-служба МВС

Гелікоптери, які отримає МВС Прес-служба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, про заплановане поповнення гелікоптерного парку МВС Авакаов повідомив ще у березні 2018 року.