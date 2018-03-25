Зубов пояснив, в чому українська мова перевершує російську

Заяви про те, що українська мова "лінгвістично нижча за рівнем" російської мови - абсурдні з наукової точки зору.

Що стосується їхньої оціночної складової, то в подібних заявах "проглядається нацизм і расизм", - сказав "Обозревателю" російський історик і опозиціонер Андрій Зубов, коментуючи висловлювання декана Вищої школи телебачення МДУ Віталія Третьякова.

"Перш за все, я мушу зауважити, що Віталій Третьяков, взагалі-то, шанована людина, колись головний редактор "Незалежної газети". Я його добре знав, і я абсолютно вражений тим, що він робить такі божевільні заяви", - зізнався історик.

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Він пояснив, чому такі оцінки української мови є "абсолютною нісенітницею" з наукової точки зору.

"Якщо говорити суто науково, то українська мова зберегла набагато більше граматичних і лінгвістичних слов'янських форм, ніж російська мова. Так, звичайно, російська мова має багато красивих словесних форм, оскільки нею писали хороші письменники, але їх має багато і українська мова - українською мовою теж писали чудові письменники. Але в сенсі того, що цінують лінгвісти - звичайні люди цього просто не відчувають - це багатша граматика. Вона в українській мові, звісно, краще збережена".

У цьому контексті Зубов додав: "Скажімо, санскрит або давньогрецька мова набагато багатші сучасних європейських мов, тієї ж англійської або німецької. Це об'єктивний науковий факт. Українська мова в цьому ж сенсі набагато багатша за російську мову, яка втратила, наприклад, кличний відмінок".

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У той же час історик підкреслив: "Що стосується таких оціночних суджень, то це просто шовінізм. Ці речі неприпустимі в культурному суспільстві".

За його словами, розмови про "примітивні народи" і "примітивні мови" - це дискусії часів "колоніалізму і расизму", які "давно відійшли у минуле". "Сьогодні ми не можемо говорити про те, що є більш примітивні і менш примітивні народи, більш примітивні і менш примітивні форми мислення, обумовлені більш примітивною і менш примітивною мовою. Навіть найпростіші народи, якісь австралійські аборигени, мають складну й багату не лише мову, а й фольклор", - підкреслив учений.

У сучасному світі цінується "краса і цінність будь-якої культури, будь-якої мови, будь-якого народу", - додав він. "А щодо росіян і українців, то це два висококультурних європейських народи з багатою літературою, з багатими традиціями", - заявив Зубов.

Таким чином, "заява Третьякова - це навіть не фашизм, це нацизм і расизм. Ось що проглядається в цій заяві", - констатував він.

"Я як російська людина перепрошую за цю заяву, яка зроблена від імені мого народу. Я думаю, Віталій Товієвич (Третьяков. - Ред.), м'яко кажучи, глибоко неправий", - резюмував історик.

Як писав "Обозреватель", декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив: українська мова "лінгвістично нижча за рівнем російської та інших головних європейських мов".