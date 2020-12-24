Українська медсестра реанімувала чоловіка в поїзді. Відео

Медсестра Олена Білик врятувала чоловіка, у якого в електричці стався гіпертонічний криз.

62-річний Олексій Шурда знепритомнів в тамбурі електрички, коли їхав з Ніжина до Києва на роботу. Відео розповіді потерпілого і рятівниці опубліковано на сторінці " UA: Перший" у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Білик згадує, як почула в гучномовець оголошення про те, що терміново необхідний медик. У тамбурі вона побачила непритомного чоловіка, у якого зупинилося серце.

"Я намацала сонну артерію, але пульсу не було. Відразу привела його в горизонтальне положення і почала серцево-легеневу реанімацію", – розповіла вона.

На станції в Носівці чоловіка забрала швидка допомога. У нього діагностували гіпертонічний криз.

Варто зазначити, що жінка нещодавно сама перенесла операцію і тиждень тому лікарі дозволили їй вільно рухати руками.

У Білик це не перший випадок, коли їй доводилося в громадському місці проводити реанімаційні заходи. Так, 4,5 роки тому вона врятувала жінку середніх років, яку швидка забирала також в Носівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рідні побитого до смерті жителя Рівного погодилися на трансплантацію її органів, завдяки чому вдалося врятувати життя чотирьох осіб.