Українська медсестра про будні лікарні в "червоній" зоні: хворі благають про допомогу

Медсестрам, які працюють в інфекційних відділеннях "червоної" зони, доводиться проводити по 6-10 годин біля "важких" пацієнтів із COVID-19.

Про реалії роботи медперсоналу в лікарнях "червоної" зони розповіла Громадському медсестра інфекційного відділення в Подільській міській лікарні Олена Барановська. Вона зазначила, що деяким пацієнтам потрібно по тричі на день ставити крапельниці.

"Буває, по 6-10 годин проводимо там, через що працюємо в памперсах. За можливості ми змінюємо одна одну. Тому після робочих змін мрію просто прийти до родини, сходити в душ і виспатися", – розповіла жінка.

За її словами, найважче в роботі – це морально підтримати хворих.

"Заходиш і бачиш, як вони очима благають про допомогу. Тут треба бути не лише професійною медсестрою, а й психологом, вміти підтримати, заспокоїти людину. Вони просять про допомогу, ти намагаєшся це зробити, але не завжди виходить, на жаль, летальні випадки є", – сказала Барановська.

На її думку, люди розслабилися під час пандемії коронавірусу та не розуміють, з чим зіткнулися.

"Я б хотіла, щоб хоча б хтось із тих, хто каже, що коронавірус – це міф, прийшов до нас у лікарню і подивився, які є пацієнти, як важко вони хворіють. Я хочу, щоб люди розуміли, що це не вигадки, вірус реальний. Я хочу, щоб вони носили маски хоча б у громадських місцях, у транспорті", – резюмувала медсестра.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області значно зросло навантаження на лікарні та медпрацівників. Вони роблять все можливе, проте пацієнти іноді гаснуть просто на очах. Подробицями про коронавірусні реалії в Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака поділилася лікарка Олександра Лангазо.

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