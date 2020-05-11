Українська лікарня потрапила в скандал, вимагаючи гроші за тести на COVID-19

У Білій церкві в лікарні №3 з пацієнтів беруть гроші за тести на коронавірус COVID-19.

Про це в Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан, який розповів історію Тетяни Панової.

Українка повідомила, що її 17-річну дочку в лікарні змусили зробити тест на коронавірус, заплативши за нього 500 гривень. Однак в клініці заявили, що ці гроші – добровільний внесок, але чек не поспішали віддавати. Пізніше Пановій видали чек, де була вказана сума 429, але здачу їй так і не повернули.

Гроші за тест на COVID-19

Під постом Штефана ще одна жінка розповіла, як в цій же лікарні з неї взяли гроші за тест на COVID-19.

"Лежали восени з малим в цій лікарні. Дитина застрахована. Після сплати 98 грн за УЗД принесли чек з благодійною допомогою. На мої слова "я благодійністю не займаюся" і те, що страхова такий чек не прийме, їм довелося без всякого ентузіазму переробляти чеки . А зараз стоїть питання оперувати дитину. Лікар сказала, що планові операції проводять тільки, якщо є тест на COVID-19. Суму сказали також 429 грн. Хоча як всі тести і навіть ПЛР безкоштовні", – поділилася в мережі Олена Шевченко.

Видання "Без табу" пише, що керівництву лікарні було повідомлено про дану ситуацію, однак поки коментарів не було.

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