Українська лікарка, яка рятує від COVID-19, вразила мережу фото після важкої роботи

У мережі опублікували світлини закарпатської лікарки-ендокринологині, котра, не шкодуючи сил, працює на передовій боротьби з коронавірусом.

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Обличчя медикині виснажене й з показовими слідами від постійного носіння медичних засобів захисту. Як написали на сторінці Закарпатської ендоклініки у Facebook, у краї щодня зростає кількість хворих на COVID-19, однак місцеві жителі досі не вірять у його небезпеку.

"Друзі, ми усі були розчулені від світлин італійських лікарів... А тут – наші. Наша лікарка-ендокринологиня Яна Свердлюк після чергової тижневої зміни – роботи із COVID-хворими. Пишаємося нашими лікарями!!! Скажіть спасибі медикам! І бережіть себе та близьких", – йдеться у повідомленні.

Лікарка-ендокринологиня Яна Свердлюк Facebook-сторінка Закарпатської ендоклініки

Зазначається, що на Закарпатті медики та чиновники б’ють на сполох, оскільки незабаром інфікованих коронавірусом із ускладненнями буде просто нікуди госпіталізувати – лікарні першої хвилі заповнені, вже задіяні медзаклади другої-третьої хвиль. Крім цього, побільшало у краї і померлих від COVID-19.

Медикиня Яна Свердлюк після виснажливої зміни Facebook-сторінка Закарпатської ендоклініки

"Проте закарпатці продовжують не вірити у небезпеку та її масштаби. Лікарі працюють на межі виснаження... Різниця між фото тиждень, за день до початку "ковідної" зміни і через тиждень, в останній день. Червень 2020-го, а попереду третя, четверта... зміни", – прокоментувала свій стан Яна Свердлюк.

У коментарях під постом користувачі мережі висловили слова вдячності й підтримки лікарці, побажавши їй та колегам витримки.

Коментарі українців Facebook-сторінка Закарпатської ендоклініки

Скриншот повідомлення Facebook-сторінка Закарпатської ендоклініки

Пост лікарки Facebook Яни Свердлюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин, який захворів на коронавірус, записав відеозвернення до українців, насамперед звернувшись до тих, хто не вірить у серйозність хвороби.