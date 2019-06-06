Українська інтелігенція раптово звернулася з вимогою до Філарета: що трапилося

Представники української інтелігенції звернулися до почесного патріарха Філарета з проханням утриматися від публічних дискусій або інтерв'ю, які можуть посіяти тривогу і порадувати недругів держави.

Про це йдеться в зверненні культурних діячів до патріарха, в якому вони просять не підривати авторитет ієрархів ПЦУ, передає "Укрінформ".

"Нехай ті, хто намагається спрямовувати Вас на шкоду єдності нашої церкви, підбурює до протистояння всередині нашої церкви, виставляючи на суд перед віруючими і українським громадянством, а тим самим підриваючи духовні сили нашого народу, дискредитуючи пройдений Вами життєвий шлях, нехай відійдуть від нашої спільної святої справи", - йдеться в зверненні.

Громадськість застерігає Філарета, що "кремлівське церквоначаліє вміло організовує необхідні для збереження свого імперського впливу пропагандистські кампанії", а "під шумок цієї полеміки промосковські сили свідомо гальмують перехід парафій до ПЦУ, атакують кафедральний храм вінницького митрополита Симеона, організовують поширення інформаційного сміття московського походження".

Почесний патріарх Філарет 24 канал

"Просимо Вас, Ваша Святосте, утриматися найближчим часом від будь-яких публічних дискусій або інтерв'ю, які можуть внести тривогу і невпевненість серед православних людей і тішити недругів України. Віримо, що Ваша молитва і Ваша мудрість духовного провідника ще довгі роки будуть всім нам інсталяційний покажчиком", - уклала інтелігенція.

Серед підписантів: народний артист України Тарас Компаніченко, письменники Дмитро Павличко, Павло Мовчан, почесний академік Академії мистецтв України Микола Жулинський, гендиректор Національного історичного музею Тетяна Сосновська, гендиректор музею народної архітектури та побуту Оксана Повякель, гендиректор національного музею літератури Галина Сорока, ректор Національного університету "Острозька Академія" Ігор Пасічник, професора-релігієзнавці Олександр Саган, Анатолій Колодний, Людмила Филипович та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

Він озвучив претензії на новий статус ПЦУ: "В Україні існує Київський патріархат, тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів".

У відповідь на це в Православної церкви України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Потім ПЦУ показала відео з собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація УПЦ КП.

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