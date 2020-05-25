Українська гра про захоплення Москви Гітлером наробила галасу в Росії
Ігрова студія Starni Games із Києва розлютила російського сенатора Франца Клінцевича промороликом до нової стратегії Strategic Mind: Blitzkrieg. У ньому показана альтернативна версія закінчення Другої світової війни: перемога Адольфа Гітлера і захоплення Москви.
В описі до гри на YouTube-каналі Strategic Mind відзначається, що продукт уже доступний для покупки на платформі Steam (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Шанувальники військових ігор по всьому світу отримають можливість насолодитися новою покроковою стратегією Другої світової війни з німецькою перспективою! У цьому відео ми представляємо частину внутрішньоігрового сюжету після перемоги в битві під Москвою", – написали розробники.
Зі свого боку член комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" заявив, що такі проєкти перебувають на контролі у наглядових органів. Крім того, він пригрозив кримінальною відповідальністю за розповсюдження гри.
"Це взагалі суперечить міжнародному праву не тільки у нас, але і всюди, щодо пропаганди фашистської ідеології. Це дія, яка карається кримінально. Тому ті люди, які будуть просувати таку гру, будуть негайно піддані кримінальному переслідуванню", – обурився Клінцевич.
"Я не рекомендую нікому в цьому плані починати щось, намагатися цікавитися, тим паче на таку злободенну тему, як 75-та річниця (перемоги у Другій світовій війні. – Ред.), де гра пропагує фашизм та пропагує фашистських лідерів. Це неприпустимо, взагалі не уявляю, як може хтось із наших друзів брати участь у цьому процесі й бути причетним до його поширення", – додав представник країни-агресорки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше пропагандистка Ольга Скабєєва накинулася з критикою на комп'ютерну гру Call of Duty. У ній росіяни побачили відсилання до їх участі у війні в Сирії і на Донбасі.
Федеральний "Перший канал" також випустив сюжет про Call of Duty, де спотворив сюжет гри, звинувативши її в "американській пропаганді".