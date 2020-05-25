Українська гра про захоплення Москви Гітлером наробила галасу в Росії

Ігрова студія Starni Games із Києва розлютила російського сенатора Франца Клінцевича промороликом до нової стратегії Strategic Mind: Blitzkrieg. У ньому показана альтернативна версія закінчення Другої світової війни: перемога Адольфа Гітлера і захоплення Москви.

В описі до гри на YouTube-каналі Strategic Mind відзначається, що продукт уже доступний для покупки на платформі Steam (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадри з гри про захоплення Гітлером Москви Скріншот відео

"Шанувальники військових ігор по всьому світу отримають можливість насолодитися новою покроковою стратегією Другої світової війни з німецькою перспективою! У цьому відео ми представляємо частину внутрішньоігрового сюжету після перемоги в битві під Москвою", – написали розробники.

Зі свого боку член комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" заявив, що такі проєкти перебувають на контролі у наглядових органів. Крім того, він пригрозив кримінальною відповідальністю за розповсюдження гри.

Кадри з гри про захоплення Гітлером Москви Скріншот відео

Кадри з гри про захоплення Гітлером Москви Скріншот відео

"Це взагалі суперечить міжнародному праву не тільки у нас, але і всюди, щодо пропаганди фашистської ідеології. Це дія, яка карається кримінально. Тому ті люди, які будуть просувати таку гру, будуть негайно піддані кримінальному переслідуванню", – обурився Клінцевич.

"Я не рекомендую нікому в цьому плані починати щось, намагатися цікавитися, тим паче на таку злободенну тему, як 75-та річниця (перемоги у Другій світовій війні. – Ред.), де гра пропагує фашизм та пропагує фашистських лідерів. Це неприпустимо, взагалі не уявляю, як може хтось із наших друзів брати участь у цьому процесі й бути причетним до його поширення", – додав представник країни-агресорки.

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