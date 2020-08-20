Українська EOS Data Analytics проведе моніторинг видобутку корисних копалин в Європі

Компанія EOS Data Analytics, українського підприємця Макса Полякова отримала грант від Європейської Комісії на розробку систем аналізу супутникових даних при видобутку корисних копалин в Європі.

Як повідомили в пресслужбі компанії, загальний бюджет 3-річного проекту Goldeneye становить 8.3 мільйона євро. Основне завдання програми Goldeneye – поліпшити безпеку і знизити вплив гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище, а також підвищити ефективність шахт і кар'єрів за рахунок комбінованого моніторингу з космосу і на землі.

"З Goldeneye ми не вирішуємо тільки одну проблему. Наша мета – об'єднати різні технології в платформу, яка може запропонувати інноваційні рішення як для бізнесу, так і для урядів і справити позитивний вплив на гірничодобувну промисловість в цілому", – говорить координатор проекту Марко Паавола з VTT.

Проект Goldeneye почнеться на п'яти пілотних майданчиках: рудник Пюхясалмі (Pyhäsalmi) в Фінляндії, рудник Трепча (Trepča Mines Complex) в Косово, регіони Рудних Гор в Німеччині і округ міста Панагюріште в Болгарії, а також мідний рудник Рошіа-напування (Roşia Poieni) в Румунії.

За умовами програми Goldeneye, EOS Data Analytics забезпечить обробку даних із супутників.

"Космос – це перш за все знання, які допомагають людству правильно і своєчасно реагувати на зміни в навколишньому середовищі. Тому ми зосереджені на розробці таких технологій. В EOS Data Analytics, більше 20 наукових і виробничих вертикаль, де створюються інструменти для моніторингу різних процесів на Землі", – розповів Макс Поляков, засновник EOS і Noosphere Ventures.

"Ми раді синергетичному партнерству з Європейською Комісією та впевнені, що отриманий аналіз стане ще одним технологічним кроком на шляху до збереження та оптимізації природних ресурсів", – зазначив він.

Крім українських фахівців, в проект Goldeneye будуть залучені 16 європейських компаній, а координувати роботу об'єднаної групи буде Дослідницький Центр VTT, розташований в Фінляндії.

Довідка. EOS Data Analytics входить у вертикально інтегровану супутникову групу EOS і є частиною інвестиційного портфеля Noosphere Venture. EOS пропонує унікальні рішення в області аналізу супутникових даних для аграрної, гірничодобувної, нафтової, військової та інших галузей, а також для відстеження змін в навколишньому середовищі.