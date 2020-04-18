Українська делегація прибула до Ізраїлю за Благодатним вогнем: перше фото

Представники Української православної церкви Московського патріархату в суботу, 18 квітня, вирушили в Тель-Авів за Благодатним вогнем.

Колаж

Про це повідомив єпископ Київської митрополії УПЦ МП, архімандрит Віктор (Коцаба). На своїй сторінці у Facebook він опубліквал фото з Ізраїлю.

Він розповів, що делегація церковників чекає прибуття вогню в аеропорту.

Як писав OBOZREVATEL, 18 квітня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Через пандемію COVID-19 церемонія проходила без присутності паломників.