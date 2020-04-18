Українська делегація прибула до Ізраїлю за Благодатним вогнем: перше фото

Дарина Дурова Суспільство 16:13, 18.04.2020

Представники Української православної церкви Московського патріархату в суботу, 18 квітня, вирушили в Тель-Авів за Благодатним вогнем.

Колаж

Про це повідомив єпископ Київської митрополії УПЦ МП, архімандрит Віктор (Коцаба). На своїй сторінці у Facebook він опубліквал фото з Ізраїлю.

Він розповів, що делегація церковників чекає прибуття вогню в аеропорту.

Як писав OBOZREVATEL, 18 квітня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Через пандемію COVID-19 церемонія проходила без присутності паломників.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Росія готувала терористів "ДНР" з 2008 року: в мережі спливли докази

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Великдень 2020: священники покликали у храми, лікарі б'ють на сполох через коронавірус

Зеленський сказав, якою бачить перемогу на Донбасі

В УПЦ МП покликали віруючих до храму за Благодатним вогнем у розпал карантину