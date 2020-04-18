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18 квітня • оновлено в 17:13
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Українська делегація прибула до Ізраїлю за Благодатним вогнем: перше фото

2.5т
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Представники Української православної церкви Московського патріархату в суботу, 18 квітня, вирушили в Тель-Авів за Благодатним вогнем.

Українська делегація прибула до Ізраїлю за Благодатним вогнем: перше фото

Колаж

Про це повідомив єпископ Київської митрополії УПЦ МП, архімандрит Віктор (Коцаба). На своїй сторінці у Facebook він опубліквал фото з Ізраїлю.

Він розповів, що делегація церковників чекає прибуття вогню в аеропорту.

Як писав OBOZREVATEL, 18 квітня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Через пандемію COVID-19 церемонія проходила без присутності паломників.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Великдень
Місце
Ізраїль Тель Авів
Теги
фотографии релігія УПЦ МП
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А шо там турэцкая секта пцу? Дальше паперти не пускают?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кристина Cтефанова, а кто их пустит к православному празднику?
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