Українська делегація прибула до Ізраїлю за Благодатним вогнем: перше фото

Представники Української православної церкви Московського патріархату в суботу, 18 квітня, вирушили в Тель-Авів за Благодатним вогнем.
Колаж
Про це повідомив єпископ Київської митрополії УПЦ МП, архімандрит Віктор (Коцаба). На своїй сторінці у Facebook він опубліквал фото з Ізраїлю.
Він розповів, що делегація церковників чекає прибуття вогню в аеропорту.
Як писав OBOZREVATEL, 18 квітня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Через пандемію COVID-19 церемонія проходила без присутності паломників.
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