Я обіцяв позитивні новини з сесії EuroNest в Тбілісі? Це міжпарламентська асамблея Європейського Парламенту і парламентів країн Східного Партнерства (Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан).

Отже, після трьох днів максимально продуктивної роботи делегації ми:

1) Провели поправки із засудженням Північного Потоку 2 - і це є тепер додатковим аргументом для США таки запровадити санкції. А також закликали неухильно дотримуватися газової директиви ЄС - сподіваюсь, Німеччина це почує і зрозумвє, що Північний Потік 2 завдасть великої шкоди у разі ігнорування нею європейських норм.

ФБ Володимира Ар'єва Українська делегація на EuroNest в Тбілісі

2) З боями, але добилися прийняття резолюції про стратегію подальшої глибшої євроінтеграції Trio Strategy + 2030 для України, Молдови та Грузії, як країн, які досягли успіху в роботі над виконанням угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, принцип заохочення, який зробив Східну Європу і країни Балтії членами ЄС, діє. Плюсик означає, що у разі, якщо інші досягнуть рівня трьох, можуть стати теж частиною стратегії. Навіть попри сильний спротив певних сил в Євросоюзі.

Володимир Ар'єв на EuroNest у Тбілісі ФБ Володимира Ар'єва

Українська делегація на EuroNest в Тбілісі ФБ Володимира Ар'єва

Українська делегація на EuroNest в Тбілісі ФБ Володимира Ар'єва

Це головне. Ще з цікавого: ЄвроНест закликала національні парламенти вимкнути турборежим, тобто не спішити, слідувати процедурі і мати розширені дебати з опозицією щодо суті законопроектів. Я навіть знаю хто надихнув асамблею на це.

Загалом, дуже дякую всім за спільну роботу: Софії Федині, Іванні Климпуш-Ценцадзе та колегам з інших фракцій. За кордоном ми здатні ефективно об’єднуватись і бути не фракціями, а Україною.

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