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Українська армія ще на один крок віддалилася від СРСР: що відомо

2.6тЧитати матеріал російською

Збройні сили України відмовляються від радянських металевих фляг і переходять на пластикові.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, фляга перебуває на озброєнні багатьох армій світу і є предметом індивідуального спорядження військовослужбовця.

"Нова фляга українського війська зроблена з легких термопластичних матеріалів", — йдеться в сюжеті відомства.

Пластикова фляга

Пластикова фляга

Скріншот відео

Експерти стверджують, що матеріали виробництва не містять речовин, небезпечних для здоров'я. "Перебуваючи у контакті з пластиком, вода не вступає з ним у хімічну реакцію, і залишається придатною для вживання", — зазначив фахівець.

В опублікованому відео йдеться, що нову флягу можна очікувати в середині 2019 року. Пластикові матеріали не міститимуть будь-яких шкідливих речовин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України ухвалила закон про заміну вітання в Збройних силах радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" і "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

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Місце
Україна
Теги
ЗСУМіністерство оборони України
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вот молодца! Но надо идти семимильными шагами - сдать на металлолом всю совдеповскую бронетехнику, авиацию, корабли, артиллерию, ракетные комплексы, стрелковое, чтобы и духу совка не было! СУХС!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Алексей Смирнов, самим переплавлять особо негде, а вот китайцы обрадовались бы такому количеству металлолома ))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Смешные укропитеки, у вас 100% техники и вооружения советские
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Перемога всех перемог!!
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