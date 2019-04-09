Українська армія ще на один крок віддалилася від СРСР: що відомо

Збройні сили України відмовляються від радянських металевих фляг і переходять на пластикові.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, фляга перебуває на озброєнні багатьох армій світу і є предметом індивідуального спорядження військовослужбовця.

"Нова фляга українського війська зроблена з легких термопластичних матеріалів", — йдеться в сюжеті відомства.

Пластикова фляга Скріншот відео

Експерти стверджують, що матеріали виробництва не містять речовин, небезпечних для здоров'я. "Перебуваючи у контакті з пластиком, вода не вступає з ним у хімічну реакцію, і залишається придатною для вживання", — зазначив фахівець.

В опублікованому відео йдеться, що нову флягу можна очікувати в середині 2019 року. Пластикові матеріали не міститимуть будь-яких шкідливих речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України ухвалила закон про заміну вітання в Збройних силах радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" і "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

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