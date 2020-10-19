Україною пронісся шквал зі зливою: рятувальники показали наслідки

Упродовж 17-18 жовтня в Україні вирувала негода, через яку десятки населених пунктів в різних областях залишилися знеструмленими, а домогосподарство в них зазнали істотних руйнувань та пошкоджень.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, через сильний дощ та шквальні пориви вітру подекуди спрацювала система захисту ліній електропередач (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У результаті без світла залишилися 43 населених пункти у трьох регіонах, а саме: Чернігівщина – 30, Донеччина – 10 та Кіровоградщина – 3. Аби відновити електропостачання, до робіт було залучено бригади обленерго.

Злива і шквальний вітер знеструмили 43 населені пункти у 3 областях України. Пресслужба ДСНС

Сильні пориви вітру повалили понад 100 дерев. Пресслужба ДСНС

Пункт ДСНС з надання оперативної допомоги. Пресслужба ДСНС

Крім того, на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворових господарств. До лікувальних закладів Кропивницького звернулося троє осіб, із яких двох із незначними травмами госпіталізували.

До ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили понад 130 осіб та 51 одиницю техніки. З них від ДСНС – 80 представників особового складу та 25 одиниць техніки.

Загони ДСНС були залучені до ліквідації наслідків негоди. Пресслужба ДСНС

Рятувальники надали допомогу українцям, чиї домівки пошкодив буревій. Пресслужба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 жовтня після сильної зливи затопило низку вулиць. Через велику кількість опадів на проїжджій частині зупинився рух трамваїв. Автомобілі також ледве пересувалися містом.